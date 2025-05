PSG Inter raddoppio dei parigini | contropiede letale chiuso da Doué – VIDEO

Il PSG ha raddoppiato e la finale di Champions League si fa sempre più in discesa per i parigini! Un contropiede letale, orchestrato da Kvara e finalizzato da Doué, ha lasciato l’Inter senza parole. Questo gol non è solo un passo verso la vittoria, ma segna anche l'emergere di nuovi talenti nel calcio europeo. Riuscirà il PSG a coronare il sogno di alzare la coppa? La tensione è alle stelle!

PSG Inter, raddoppio dei parigini: contropiede perfetto iniziato da Kvara e concluso in rete da Doué – VIDEO Raddoppio del PSG contro l’Inter che mette in discesa la finale di Champions League per i parigini.??? GOAL PSG 2-0 Inter Désiré Doué DESIRE DOUE DOUBLES THE LEAD FOR PSG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.comtTlK6H6Iu6 — Tekkers Foot . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - PSG Inter, raddoppio dei parigini: contropiede letale chiuso da Doué – VIDEO

Cesena Inter Primavera LIVE 0-1: Spinaccè spreca la chance per il raddoppio

Oggi si svolge l'attesa sfida tra Cesena e Inter Primavera, un match cruciale che segna la conclusione della regular season del campionato di Primavera 1 2024/25.

Inter-Psg, la finale di Champions League: dove vederla in chiaro (tv e streaming), formazioni ufficiali e orario

Come scrive ilmessaggero.it: L'appuntamento con la storia: stasera alle ore 21, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera Inter e Psg si sfidano nella finale di Champions League. I nerazzurri dopo la sconfitta di due ...

PSG Inter, il gesto di Hakimi dopo il gol: lo hanno notato tutti

Riporta spaziointer.it: Il gesti di Hakimi non è passato inosservato: il marocchino ha catturato l’attenzione di tutti dopo il gol rifilato all’Inter. È iniziata subito in salita ...

PSG-Inter, la finale di Champions League in diretta: le scelte di Inzaghi e Luis Enrique, le formazioni ufficiali

Lo riporta fanpage.it: Questa sera alle 21:00 l'Inter di Simone Inzaghi e il PSG di Luis Enrique si affrontano per la finale di Champions League ...