PSG Inter Pogba e quel pronostico secco sulla finale di Champions League che fa arrabbiare i tifosi della Juve | la risposta non ammette ripensamenti! – FOTO

In un clima di attesa per la finale di Champions League, Paul Pogba non ha resistito a lanciarsi in un pronostico che farà storcere il naso ai tifosi juventini. Con l’Inter pronta a sfidare il PSG, le rivalità si accendono e le dichiarazioni dei calciatori diventano fonte di dibattito. Il futuro del calcio italiano è in gioco: chi scommetterà sulla vittoria nerazzurra? Scopriamo insieme cosa ha detto Pogba!

PSG Inter, Pogba si lancia in un pronostico secco per la finale di Champions League: tutte le dichiarazioni del calciatore. Manca sempre meno alla finale di Champions League che vedrà protagonista l’Inter, storica rivale della Juve. I nerazzurri sfideranno il PSG con tifosi ed ex calciatori che stanno già pronosticando come potrebbe finire questa importante. Tra questi anche l’ex bianconero Paul Pogba che ha commentato così a 433 il risultato del match. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 433 (@433) MESSAGGIO – «Inter, 1-2». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - PSG Inter, Pogba e quel pronostico secco sulla finale di Champions League che fa arrabbiare i tifosi della Juve: la risposta non ammette ripensamenti! – FOTO

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

