PSG Inter pesante record negativo stabilito dai nerazzurri | non era mai accaduto prima in una finale di Champions!

La finale di Champions tra PSG e Inter entra nella storia per un motivo inaspettato: i nerazzurri hanno stabilito un record negativo mai visto prima. Con un primo tempo a dir poco disastroso, l'Inter si trova sotto 2-0, una situazione che fa riflettere sulle sfide del calcio moderno. È un campanello d'allarme su come anche le squadre più forti possano trovarsi in difficoltà , rivelando la vulnerabilità del grande calcio. Curiosi di sapere come reagirà l’Inter?

Il dato. Primo tempo davvero impronosticabile quello di PSG Inter, che vede la squadra di Luis Enrique attualmente avanti per 2-0. Decisive le reti di Hakimi e Douè, che nei primi venti minuti condanno già l’Inter, chiamata a reagire in questo secondo tempo. Come riportato da Opta, queste due reti segnano un record storico nella storia della Champions. Nessuna squadra aveva mai subito 2 gol nei primi venti minuti di una finale. 2 – Per la prima volta una squadra ha subito due gol nei primi 20 minuti di una finale di UEFA Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - PSG Inter, pesante record negativo stabilito dai nerazzurri: non era mai accaduto prima in una finale di Champions!

Como Inter, cartellino giallo pesante per Calhanoglu! Salterà la prima gara della prossima stagione

Durante il match di Como, Calhanoglu ha ricevuto un cartellino giallo pesante che gli farà saltare la prima gara della prossima stagione.

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter Pesante Record Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La finale di Champions League tra Inter e Psg: i protagonisti, la storia e i precedenti; Champions League: dagli eroi del triplete ai grandi ex, ecco chi assisterà a Inter-Psg; Serie A, l'Inter espugna il Sinigaglia di Como con un gol per tempo. Le immagini della sfida (VIDEO); Pastore a valanga su Buffon: Inter, Kvara, i piccoli uomini e il gemellaggio PSG-Napoli. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

PSG Inter, 2 gol nei primi 20 minuti di partita: i nerazzurri pagano l’avvio da incubo, da record in finale di Champions

Lo riporta calcionews24.com: Avvio shock del PSG contro l’Inter: due gol segnati nei primi 20 minuti, non era mai successo in una finale di Champions League Avvio shock all’Allianz Arena in PSG Inter: i francesi colpiscono due vo ...

Inter-Psg, quanto guadagnano dalla Champions League? Il montepremi da record e gli incassi: le cifre ufficiali

Da msn.com: La sera dei miracoli è arrivata. Oggi Inter e Psg si affrontano a Monaco di Baviera nella finale di Champions League. La sfida promette spettacolo con due formazioni in salute e che ...

Champions League, Psg-Inter: in corso la finale a Monaco. Il risultato è 0-0. LIVE

Come scrive tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Champions League, Psg-Inter: in corso la finale a Monaco. Il risultato è 0-0. LIVE ...