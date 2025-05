Psg Inter | ‘ospiti’ speciali in tribuna anche Khephren e Lilian Thuram all’Allianz Arena Supporto a Marcus la FOTO dei due bianconeri

La finale di Champions League tra PSG e Inter si tinge di emozioni familiari: in tribuna, Khephren e Lilian Thuram sostengono Marcus, creando un legame che va oltre il campo. Questa presenza non è solo un gesto di supporto, ma un simbolo di come il calcio unisca generazioni e storie. Una serata da ricordare, dove la famiglia e la passione per il gioco si intrecciano, rendendo l'atmosfera ancora più unica.

Psg Inter: Khephren e Lilian Thuram ospiti speciali all’Allianz Arena. Supporto a Marcus, la FOTO dei due bianconeri per la finale di Champions. Notte di Champions League a Monaco di Baviera, con Psg e Inter a contendersi la finalissima sul prato dell’Allianz Arena. In tribuna, pizzicati dalle telecamere di Sky, ci sono anche Khephren e Lilian Thuram, con il giocatore della Juventus e l’ex bianconero a supporto di Marcus. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Psg Inter: ‘ospiti’ speciali in tribuna, anche Khephren e Lilian Thuram all’Allianz Arena. Supporto a Marcus, la FOTO dei due bianconeri

Inter-Psg tra maxi schermi, menù speciali e tifo: dove vederla in città (e al mare)

Sabato l'emozione si amplifica: Inter e PSG si sfideranno nella finale di Champions League, e l'Italia è pronta a vibrarle.

