Psg-Inter | orario probabili formazioni e dove vedere finale di Champions in chiaro

Oggi è il giorno che tutti gli amanti del calcio aspettano: la finale di Champions League! Inter e PSG si sfidano in un match che promette emozioni forti. Dopo l'impresa contro il Barcellona, i nerazzurri di Inzaghi cercano di scrivere la storia, mentre il PSG vuole confermare il suo status da gigante europeo. Non perderti l'azione: scopri dove seguire questa epica battaglia in chiaro! Chi avrà la meglio? La risposta sta per arrivare!

(Adnkronos) – È il grande giorno della finale di Champions League. Oggi, sabato 31 maggio, l'Inter affronta il Psg nell'ultimo atto della massima competizione continentale. I nerazzurri di Inzaghi arrivano all'appuntamento di Monaco dopo il successo epico contro il Barcellona, i francesi di Luis Enrique hanno invece eliminato l'Arsenal in semifinale. Ecco orario, precedenti e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Psg-Inter: orario, probabili formazioni e dove vedere finale di Champions in chiaro

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

