Psg-Inter oggi in palio c'è la Champions | il confronto tra gli uomini chiave della finale | Le probabili formazioni

Stasera, all'Allianz Arena di Monaco, si accendono i riflettori sulla finale di Champions League tra PSG e Inter. In palio c'è non solo un trofeo, ma la gloria eterna. Il PSG punta al primo Triplete della sua storia, mentre l’Inter cerca il riscatto dopo una stagione altalenante. Chi riuscirà a dominare il grande palcoscenico europeo? Gli uomini chiave sono pronti a scrivere la loro storia. Non perdere questo incontro che promette emozioni forti!

Tutto o niente. Per il Psg, si tratta dell'occasione di realizzare il primo Triplete della propria storia. Per l' Inter, è l'ultima chance di concludere la stagione (se si considera a parte il Mondiale per Club) con un trofeo. E che trofeo. La finale della Uefa Champions League 202425 va in scena questa sera alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Psg e Inter: eccole lì, a guardare tutta Europa dall'alto. In finale ci sono loro. Les Rouge et Bleu contro i nerazzurri. Impossibile fare pronostici, ma si può tentare di ipotizzare quali saranno i duelli chiave della finalissima, gli uomini che potranno decidere questa Champions.

Lotta scudetto, il trofeo va a Napoli: al momento nessuna cerimonia prevista a Como per l’Inter

La corsa scudetto tra Napoli e Inter si avvicina al capitolo decisivo, con il Napoli in vantaggio. La Lega Serie A ha annunciato che il trofeo sarà consegnato solo allo Stadio Diego Armando Maradona, dove venerdì sera si giocherà Napoli-Cagliari in concomitanza con la lotta per il titolo, senza programmare cerimonie a Como per l'Inter.

Inter-Psg: dove in tv e streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

Da tuttosport.com: I nerazzurri provano a riscattare il ko di Istanbul e a riportare la Coppa in Italia dopo 15 anni. A contendere loro la finale di Champions, i parigini di Luis Enrique ...

Finale Champions PSG-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming gratis: orario e canale in chiaro

Lo riporta fanpage.it: PSG e Inter si sfidano stasera alle ore 21:00 nella finale di Champions League a Monaco di Baviera: la partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro ...

PSG-Inter, per la gloria eterna ora c’è da fare l’ultimo passo

Secondo inter-news.it: PSG-Inter è la partita delle partite: la finale di Champions League, l'ultimo atto di una stagione lunghissima (che avrà l'appendice col Mondiale per - Leggi su Inter-News ...