PSG Inter nella finale di Champions League c’è anche un po’ di rossonero | spunta una maglia del Milan – FOTO

La finale di Champions League tra PSG e Inter si tinge di rossonero! Tra il tifo sfrenato, spunta una maglia del Milan, simbolo di un legame indissolubile con il calcio italiano. Questo gesto non è solo una provocazione, ma testimonia la passione di un'intera tifoseria che continua a sognare in grande. In un'epoca in cui le rivalità si accendono, il calcio rimane un terreno di emozioni condivise. Chi vincerà? La risposta potrebbe riservare sorpre

PSG Inter, nella finale di Champions a Monaco c'è anche un po' di rossonero: spunta una maglia 'speciale' del Milan – FOTO La finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter sta per prendere il via all'Allianz Arena di Monaco. Tra la folla di tifosi accorsi per l'evento, spunta anche un tocco di rossonero.

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro

è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Inter-Psg, la finale di Champions League: dove vederla in chiaro (tv e streaming), formazioni ufficiali e orario

ilmessaggero.it scrive: L'appuntamento con la storia: stasera alle ore 21, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera Inter e Psg si sfidano nella finale di Champions League. I nerazzurri dopo la sconfitta di due ...

Inter-PSG, la finale di Champions in diretta

Come scrive tg.la7.it: A Wembley i nerazzurri vogliono rialzare la coppa dopo 14 anni. I francesi per coronare un sogno mai realizzato ...

Champions League, Psg-Inter: in corso la finale a Monaco. Il risultato è 0-0. LIVE

Secondo tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Champions League, Psg-Inter: in corso la finale a Monaco. Il risultato è 0-0. LIVE ...