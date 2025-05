Psg-Inter Marotta rivela | Oaktree non se l’aspettava

A pochi istanti dalla finale di Champions League, il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha svelato un retroscena sorprendente: Oaktree, il fondo d'investimento, non si aspettava una performance così straordinaria. Questo mette in luce non solo le ambizioni dell’Inter, ma anche come i grandi club stiano cambiando la loro strategia d’investimento per affrontare le sfide globali del calcio moderno. La tensione è palpabile: chi alzerà il trofeo?

A pochi istanti dall'inizio della finale di Champions League le rivelazioni del presidente nerazzurro L' Inter si prepara alla partita più importante della sua stagione. I nerazzurri sfidano a Monaco il Paris Saint-Germain per la vittoria della Champions League. A pochi istanti dalla sfida contro i transalpini, il presidente dei meneghini Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport', parlando della finale, ma ricordando anche l'ex presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini. Pellegrini: "In primis era un appassionato di sport, un grande presidente, soprattutto era un grande uomo.

Calciomercato Inter, Marotta spinge per il terzo colpo prima del Mondiale per Club: Inzaghi avrà anche…

Il calciomercato dell'Inter è in pieno fermento, con Beppe Marotta al lavoro per assicurare un terzo colpo prima del Mondiale per Club.

