Psg-Inter lutto al braccio in ricordo dell’ex presidente Pellegrini

Questa sera, la finale di UEFA Champions League tra PSG e Inter porta con sé un'atmosfera di profondo rispetto. I nerazzurri indosseranno un lutto al braccio in memoria dell'ex presidente Ernesto Pellegrini, scomparso recentemente. Un gesto che sottolinea come il calcio non sia solo competizione, ma anche legame e memoria. In un momento di festa, si ricorda l'eredità di chi ha contribuito a scrivere la storia del club. Non perdere questa emozionante serata!

Questa sera si giocherà la finale di UEFA Champions League tra Psg e Inter. La squadra nerazzurra onorerà il ricordo dell’ex presidente venuto a mancare, ossia Ernesto Pellegrini. LUTTO – Una notizia del genere nel giorno della finale era ciò che nessuno si sarebbe mai aspettato o avrebbe pensato. Nelle ultime ore è venuto a mancare Ernesto Pellegrini, presidente dell’ Inter dal 1984 al 1995 prima di cedere il club al ritorno della famiglia Moratti con il figlio Massimo. Sotto il patron morto all’età di 84 anni i nerazzurri hanno vinto una Supercoppa Italiana, uno scudetto (quello dei record con Giovanni Trapattoni) e due Coppe Uefa. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Psg-Inter, lutto al braccio in ricordo dell’ex presidente Pellegrini

Lutto per l’Inter, la triste notizia a poche ore dalla finale

L'Inter piange la scomparsa del suo amato presidente, a poche ore dalla finale: un colpo al cuore per i tifosi e il mondo del calcio.

I nerazzurri giocheranno la finale di Champions contro il Psg con il lutto al braccio

