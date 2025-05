Psg Inter LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

La finale di Champions League 2024/25 tra PSG e Inter è il palcoscenico perfetto per osservare le due squadre alle prese con un destino che potrebbe cambiare il loro futuro. I nerazzurri, in cerca del riscatto europeo, sfidano una formazione parigina affamata di gloria. Chi avrà la meglio nella notte di Monaco? L’attenzione è alta, e non mancheranno colpi di scena. Rimanete con noi per scoprire ogni dettaglio!

del match, valido per la finale di Champions League 202425. L’ Inter affronta il Psg nella finale di Champions League 202425. Chi alzerà il trofeo nella notte di Monaco di Baviera? CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Psg Inter 0-0 LIVE: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 21.00 Psg Inter 0-0: risultato e tabellino. PSG (4-3-3): 1 Donnarumma; 2 Hakimi, 5 Marquinhos, 51 Pacho, 25 Nuno Mendes; 87 João Neves, 17 Vitinha, 8 Fabian Ruiz; 14 Doué, 10 Dembélé, 7 Kvaratskhelia. A disposizione: 39 Safonov, 80 Tenas, 3 Kimpembe, 9 G. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Psg Inter LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski

Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter Live Sintesi Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Serie A: Juventus in Champions, Roma in Europa League e Fiorentina in Conference. Lecce salvo - I verdetti finali, la Serie A 2024/25 abbassa la saracinesca; Napoli-Cagliari 2-0, gol e highlights: la squadra di Conte vince lo Scudetto; Chi vince la finale Champions tra Inter e PSG, il pronostico beffardo dell'intelligenza artificiale; Dalla tv a Milano città: dove vedere la finale Champions dell’Inter?. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

DIRETTA Psg-Inter, segui la cronaca LIVE della finale di Champions League

Scrive interlive.it: Il Psg di Luis Enrique affronta l'Inter di Inzaghi nella finale di Champions League. Segui la cronaca del match su Interlive.it ...

Diretta Psg-Inter finale Champions League: segui la partita LIVE

Come scrive msn.com: Dall'Allianz Arena di Monaco di Baviera si scalda l'atmosfera per il big match che deciderà il nuovo club campione d'Europa ...

Inter-Psg, la finale di Champions League: dove vederla in chiaro (tv e streaming), probabili formazioni e orario

leggo.it scrive: L'appuntamento con la storia: stasera alle ore 21, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera Inter e Psg si sfidano nella finale di Champions League. I nerazzurri dopo la sconfitta di due ...