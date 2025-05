PSG-Inter LIVE formazioni ufficiali | Thuram-Lautaro c'è Pavard Doué preferito a Barcola

Stasera il palcoscenico è tutto per PSG-Inter, finale di UEFA Champions League. Con Thuram e Lautaro in attacco e Pavard pronto a brillare, il match promette scintille. In un'Europa che si ferma per l'evento calcistico dell'anno, le squadre cercano gloria e riscatto. Chi avrà la meglio? Tieniti pronto: ogni dribbling e ogni gol potrebbero scrivere una nuova pagina di storia. Non perdere neanche un istante!

L`Europa si ferma: alle 21 PSG-Inter, finale di UEFA Champions League. Tutti gli occhi sono puntati sull`Allianz Arena di Monaco di Baviera,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski

Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter Live Formazioni Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Psg-Inter: formazioni, orario, dove vedere la finale in tv, Champions League 2024/25; Le probabili formazioni di Psg-Inter: un dubbio per Inzaghi; Psg-Inter: orario, probabili formazioni e dove vedere finale di Champions in chiaro; PSG-Inter: formazioni, dove vedere in tv e streaming la finale di Champions League. 🔗Cosa riportano altre fonti

Inter-Psg, la finale di Champions League: dove vederla in chiaro (tv e streaming), probabili formazioni e orario

Scrive leggo.it: L'appuntamento con la storia: stasera alle ore 21, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera Inter e Psg si sfidano nella finale di Champions League. I nerazzurri dopo la sconfitta di due ...

PSG-Inter: i precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Segnala inter-news.it: PSG-Inter, si gioca per la finale di Champions League: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è - Leggi su Inter-News ...

PSG-Inter, la finale di Champions League in diretta: le scelte di Inzaghi e Luis Enrique, le formazioni ufficiali

Secondo fanpage.it: Questa sera alle 21:00 l'Inter di Simone Inzaghi e il PSG di Luis Enrique si affrontano per la finale di Champions League ...