Psg Inter LIVE | formazioni ufficiali del match tutto pronto per la finale di Champions

La grande attesa è finita: PSG e Inter si affrontano nella finale di Champions League 2024/25! Un match che non è solo una sfida calcistica, ma un vero e proprio scontro tra stili e culture. Mentre i parigini puntano sulla loro opulenza, i nerazzurri rappresentano la tradizione e il cuore del calcio italiano. Chi avrà la meglio in questa notte magica a Monaco? Non perdere ogni aggiornamento sulla diretta!

Psg Inter LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Champions League 202425. L’ Inter affronta il Psg nella finale di Champions League 202425. Chi alzerà il trofeo nella notte di Monaco di Baviera? CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Psg Inter 0-0 LIVE: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 21.00 Psg Inter 0-0: risultato e tabellino. PSG (4-3-3): 1 Donnarumma; 2 Hakimi, 5 Marquinhos, 51 Pacho, 25 Nuno Mendes; 87 João Neves, 17 Vitinha, 8 Fabian Ruiz; 14 Doué, 10 Dembélé, 7 Kvaratskhelia. A disposizione: 39 Safonov, 80 Tenas, 3 Kimpembe, 9 G. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Psg Inter LIVE: formazioni ufficiali del match, tutto pronto per la finale di Champions

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro

è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

PSG-Inter LIVE dalle 21: le ultime sulle formazioni

Inter-Psg: dove vederla in chiaro (tv e streaming), formazioni ufficiali, orario e arbitro. La finale di Champions League

Inter-Psg, la finale di Champions League: dove vederla in chiaro (tv e streaming), probabili formazioni e orario

