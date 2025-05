PSG Inter LIVE 5-0 | Mayulu cala il sipario e la manita

Il grande spettacolo della Champions League è arrivato al suo culmine! Questa sera, il PSG ha trionfato contro l'Inter con un clamoroso 5-0, segnando una "manita" che resterà nella storia. Ma oltre al punteggio, questo match evidenzia la crescente distanza tra le potenze calcistiche europee. Un segnale chiaro: il gap tecnico si amplifica e il futuro del calcio europeo potrebbe riservare sorprese inaspettate. Chi sarà il prossimo a sfidare i giganti?

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 all’Allianz Arena per PSG Inter, la sfida valevole per la finale della Champions League: seguila live con noi. Tutto pronto all’Allianz Arena di Monaco di Baviera per la finalissima di Champions League tra PSG e Inter. Ultimo atto per aggiudicarsi, questa sera, la vittoria della massima competizione europea. Tantissima l’attesa dei tifosi interisti di tutto il mondo. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. AGGIORNA LA LIVE CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! 3? Manata di Doué a Calhanoglu – Fallo in attacco del PSG e pericolo sventato per i nerazzurri dopo una brutta palla persa da Barella. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - PSG Inter LIVE 5-0: Mayulu cala il sipario, e la manita

Si legge su msn.com: PSG-INTER, finale di UEFA Champions League PSG-Inter 4-0 MARCATORI: 12` Hakimi (P), 20`, Douè (P), 64` Douè (P), 74` Kvaratskhelia (P).

Lo riporta sport.virgilio.it: Il calcio è strano. Nell’anno in cui perde Kylian Mbappé il PSG vince la prima Champions League della sua storia. Dopo averla rincorsa per anni, i rossoblù strapazzano un Inter mai realmente in ...

Si legge su inter-news.it: Live Psg-Inter, partita valida per la finale della Champions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri - Leggi su Inter-News ...