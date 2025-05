PSG-Inter LIVE 3-0 | doppietta di Doué! Nuno Mendes e Barcola vicini al poker

La finale di UEFA Champions League si tinge di parigino! Il PSG trionfa sull'Inter con un convincente 3-0, grazie alla doppietta di Doué e alla rete di Hakimi. Un match che segna un passo nel trend crescente della squadra francese, protagonista indiscussa del calcio europeo. Ma attenzione: chi saranno i veri protagonisti della prossima stagione? Non perderti i dettagli di questo epico showdown!

PSG-INTER, finale di UEFA Champions League PSG-Inter 3-0 MARCATORI: 12` Hakimi (P), 20`, Douè (P), 64` Douè (P). GOAL E AZIONI SALIENTI 70` -. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

PSG Inter, Doué si carica: «Ancora non è finita! Finale di Champions molto importante per il club…»

Il finale di Champions League si avvicina e l'entusiasmo cresce in casa PSG. L'attaccante Desiré Doué, protagonista ai Trophées UNFP, esprime la sua determinazione: «Ancora non è finita!».

LIVE - PSG-Inter 3-0, 64': Doué firma il tris transalpino, ormai per i nerazzurri è notte fonda

Segnala msn.com: PARIS SAINT-GERMAIN-INTER 3-0 (12' Hakimi, 20', 63' Doué) LIVE MATCH 63' - Tris del PSG! Ancora Doué! Transizione velocissima della squadra francese, palla da Vitinha al giovane attaccante che implaca ...

PSG-Inter LIVE 2-0: due occasioni per Kvaratskhelia. Dentro Bisseck e Zalewski

msn.com scrive: PSG-INTER, finale di UEFA Champions League PSG-Inter 2-0 MARCATORI: 12` Hakimi (P), 20`, Douè (P). GOAL E AZIONI SALIENTI 54` - Punizione ...

LIVE Psg-Inter 2-0: finisce un primo tempo vergognoso

Riporta inter-news.it: Live Psg-Inter, partita valida per la finale della Champions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri - Leggi su Inter-News ...