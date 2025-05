PSG Inter LIVE 2-0 | Kvaratskhelia subito pericoloso ad inizio secondo tempo

La finale di Champions League tra PSG e Inter è il palcoscenico che tutti aspettano! Con il punteggio di 2-0, il PSG sembra in controllo, ma occhio a Kvaratskhelia: la sua rapidità e creatività possono cambiare le sorti della partita. In un'era in cui il calcio si fonde sempre più con il digitale, ogni dribbling diventa virale. Chi conquisterà la vetta d'Europa? Non perdere nemmeno un istante di questo spettacolo!

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 all’Allianz Arena per PSG Inter, la sfida valevole per la finale della Champions League: seguila live con noi. Tutto pronto all’Allianz Arena di Monaco di Baviera per la finalissima di Champions League tra PSG e Inter. Ultimo atto per aggiudicarsi, questa sera, la vittoria della massima competizione europea. Tantissima l’attesa dei tifosi interisti di tutto il mondo. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. AGGIORNA LA LIVE CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! 3? Manata di Doué a Calhanoglu – Fallo in attacco del PSG e pericolo sventato per i nerazzurri dopo una brutta palla persa da Barella. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - PSG Inter LIVE 2-0: Kvaratskhelia subito pericoloso ad inizio secondo tempo

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski

Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

PSG-Inter LIVE 2-0: Thuram vicino al goal

Si legge su msn.com: PSG-INTER, finale di UEFA Champions League PSG-Inter 2-0 MARCATORI: 12` Hakimi (P), 20`, Douè (P). GOAL E AZIONI SALIENTI 37` - Cross dalla ...

LIVE Psg-Inter 2-0: finisce un primo tempo vergognoso

Lo riporta inter-news.it: Live Psg-Inter, partita valida per la finale della Champions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri - Leggi su Inter-News ...

PSG Inter, 2 gol nei primi 20 minuti di partita: i nerazzurri pagano l’avvio da incubo, da record in finale di Champions

Scrive calcionews24.com: Avvio shock del PSG contro l’Inter: due gol segnati nei primi 20 minuti, non era mai successo in una finale di Champions League Avvio shock all’Allianz Arena in PSG Inter: i francesi colpiscono due vo ...