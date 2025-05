PSG Inter LIVE 2-0 | i nerazzurri pericolosi su palla da fermo | Thuram fuori di testa da calcio d’angolo

Questa sera all’Allianz Arena di Monaco si accende la scintilla della finale di Champions League tra PSG e Inter. Con i nerazzurri che cercano di rispondere alle offensive parigine, l’emozione è palpabile! Non perdere l’occasione di vivere ogni istante di questa sfida storica. E chissà, se l’Inter dovesse trovare il gol su palla fermo, potrebbe riscrivere la storia del calcio europeo! Segui la diretta e scopri chi conquisterà il sogno europeo!

Appuntamento alle ore 21 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera per PSG Inter, finale Champions League: seguila live Tutto pronto all’Allianz Arena di Monaco di Baviera per PSG Inter, ultimo atto della Champions League 202425. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. SEGUI LA DIRETTA DI PSG INTER SU INTERNEWS24.COM PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - PSG Inter LIVE 2-0: i nerazzurri pericolosi su palla da fermo: Thuram fuori di testa da calcio d’angolo

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski

Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter Live 2 Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Psg-Inter, finale di Champions League: dove vederla in tv e streaming; PSG-Inter: stats, precedenti, stato di forma; Finale Champions PSG-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming gratis: orario e canale in chiaro; Psg-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, le probabili formazioni. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE - PSG-Inter 2-0, 24': dominio totale dei transalpini, Hakimi e Doué indirizzano già il match

Lo riporta msn.com: PARIS SAINT-GERMAIN-INTER 2-0 (12' Hakimi, 20' Doué) LIVE MATCH 23' - Arriva un corner per l'Inter, un'occasione da sfruttare. Ci prova Acerbi ma manda alto. 20' - Raddoppio del PSG! Deviazione di Dim ...

LIVE Psg-Inter 2-0: Doué raddoppia, ripartenza fulminea

Da inter-news.it: Live Psg-Inter, partita valida per la finale della Champions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri - Leggi su Inter-News ...

?? PSG-Inter 2-0 | Hakimi segna e chiede scusa! ?? Doué 4° gol più giovane | OneFootball

Segnala onefootball.com: La finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter è finalmente arrivata (qui cos'è successo durante tutta la giornata). Si alza il sipario sull’Allianz Arena di Monaco: in palio c’è il tit ...