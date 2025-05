PSG-Inter LIVE 2-0 | due occasioni per Kvaratskhelia

Il PSG trionfa sull'Inter con un 2-0 che fa discutere: Hakimi e Douè portano la squadra parigina sul gradino più alto della Champions League! Un match denso di emozioni, con Kvaratskhelia che prova a rispondere all'assalto del PSG. Questo risultato rimanda anche al dibattito su come le squadre italiane stiano affrontando la competizione europea. Riuscirà l’Inter a rialzarsi in futuro? Non perdere i prossimi sviluppi!

PSG-INTER, finale di UEFA Champions League PSG-Inter 2-0 MARCATORI: 12` Hakimi (P), 20`, Douè (P). GOAL E AZIONI SALIENTI 50` - Altra occasione. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski

Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

PSG-Inter LIVE 2-0: Thuram vicino al goal

PSG-INTER, finale di UEFA Champions League PSG-Inter 2-0 MARCATORI: 12` Hakimi (P), 20`, Douè (P). GOAL E AZIONI SALIENTI 37` - Cross dalla ...

LIVE Psg-Inter 2-0: finisce un primo tempo vergognoso

Live Psg-Inter, partita valida per la finale della Champions League 2024-25. Segui l'evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it.

PSG Inter, 2 gol nei primi 20 minuti di partita: i nerazzurri pagano l’avvio da incubo, da record in finale di Champions

Avvio shock del PSG contro l'Inter: due gol segnati nei primi 20 minuti, non era mai successo in una finale di Champions League Avvio shock all'Allianz Arena in PSG Inter: i francesi colpiscono due vo ...