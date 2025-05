PSG-Inter LIVE 2-0 | Bisseck entra e si fa male sostituito da Carlos Augusto | Primapagina

Fermi tutti! In una finale di UEFA Champions League che tiene tutti col fiato sospeso, il PSG si porta in vantaggio con un 2-0 sull'Inter. Ma la notizia del momento è l'infortunio di Bisseck, appena entrato, costretto a lasciare il campo per far spazio a Carlos Augusto. Questo episodio mette in luce l'importanza della gestione degli infortuni nel calcio moderno, dove ogni sostituzione può cambiare le sorti di un match decisivo. Chi avrà successo?

2025-05-31 22:15:00 Fermi tutti! PSG-Inter LIVE 2-0: Bisseck entra e si fa male, sostituito da Carlos Augusto Primapagina Calciomercato.com.. Home.. PSG-Inter LIVE dalle 21: le ultime sulle formazioni. Getty Images PSG-INTER, finale di UEFA Champions League PSG-Inter 2-0 MARCATORI: 12? Hakimi (P), 20?, Doué (P). GOAL E AZIONI SALIENTI 61? – Doué lancia il contropiede del PSG con una giocata sublime, Hakimi arriva in area e calcia ma la deviazione di Acerbi salva l’Inter, corner per i parigini. 59? – Barella controlla dal limite e calcia, conclusione alle stelle. 54? – Punizione dalla destra di Calhanoglu, Donnarumma buca l’uscita ma Marquinhos libera e mette in corner. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - PSG-Inter LIVE 2-0: Bisseck entra e si fa male, sostituito da Carlos Augusto | Primapagina

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski

Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter Live 2 Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

PSG-Inter: stats, precedenti, stato di forma; Champions League, PSG-Inter: dove vedere la finale in tv e streaming; Calcio Live News: oggi la finalissima di Champions tra Inter e PSG, addio a Ernesto Pellegrini; Finale Champions PSG-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming gratis: orario e canale in chiaro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

PSG-Inter LIVE 2-0: due occasioni per Kvaratskhelia. Dentro Bisseck e Zalewski

Si legge su msn.com: PSG-INTER, finale di UEFA Champions League PSG-Inter 2-0 MARCATORI: 12` Hakimi (P), 20`, Douè (P). GOAL E AZIONI SALIENTI 54` - Punizione ...

LIVE Psg-Inter 2-0: finisce un primo tempo vergognoso

Come scrive inter-news.it: Live Psg-Inter, partita valida per la finale della Champions League 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri - Leggi su Inter-News ...

PSG Inter, 2 gol nei primi 20 minuti di partita: i nerazzurri pagano l’avvio da incubo, da record in finale di Champions

Secondo calcionews24.com: Avvio shock del PSG contro l’Inter: due gol segnati nei primi 20 minuti, non era mai successo in una finale di Champions League Avvio shock all’Allianz Arena in PSG Inter: i francesi colpiscono due vo ...