PSG-Inter LIVE 1-0 | l'ex Hakimi! Segna e chiede scusa

Il PSG conquista il vantaggio nella finale di UEFA Champions League grazie a Hakimi, che segna e si scusa. Un gesto che rispecchia l’umanità e la sportività nel calcio moderno, dove l'emozione conta tanto quanto il risultato. Con una stagione ricca di sorprese e colpi di scena, questa partita rappresenta un epilogo perfetto per due squadre pronte a scrivere la storia. Chi arriverà alla vittoria finale?

PSG-INTER, finale di UEFA Champions League PSG-Inter 1-0 MARCATORI: 12` Hakimi (P). GOAL E AZIONI SALIENTI 18` - Kvaratskhelia entra in area,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Psg Inter, Hakimi non è preoccupato: «Finale? Sono tranquillo. Non ho ancora sentito i miei ex compagni»

Achraf Hakimi, attuale terzino del PSG e finalista di Champions League, si mostra tranquillo in vista della grande partita, dichiarando di non essere ancora in contatto con i suoi ex compagni dell’Inter.

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter Live 1 Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Psg-Inter, finale di Champions League: dove vederla in tv e streaming; Inter-PSG, dove vedere in streaming la finale della Champions League 2025; PSG-Inter dove vederla in tv oggi: stasera la finale di Champions, gratis e in abbonamento; Finale Champions PSG-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming gratis: orario e canale in chiaro. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

PSG-Inter LIVE 1-0: l'ex Hakimi! Segna e chiede scusa

Scrive msn.com: PSG-INTER, finale di UEFA Champions League PSG-Inter 1-0 MARCATORI: - GOAL E AZIONI SALIENTI 12` - GOAL DEL PSG! La sblocca l`ex Hakimi: ...

?? PSG-Inter 1-0 | Hakimi sblocca dopo 12'! Acerbi con le scarpe BUCATE ?? | OneFootball

Segnala onefootball.com: La finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter è finalmente arrivata ( qui cos'è successo durante tutta la giornata ). Si alza il sipario sull’Allianz Arena di Monaco: in palio c’è il ...

DIRETTA Psg-Inter, segui la cronaca LIVE della finale di Champions League

Lo riporta interlive.it: Il Psg di Luis Enrique affronta l'Inter di Inzaghi nella finale di Champions League. Segui la cronaca del match su Interlive.it ...