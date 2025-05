PSG Inter LIVE 1-0 | Hakimi realizza il gol dell’ex e sblocca la finale

Il PSG ha sbloccato la finale di Champions League con un gol dell'ex Hakimi, portando l'adrenalina alle stelle all'Allianz Arena. Questa partita non è solo una sfida tra due squadre, ma rappresenta il sogno di molti giocatori e tifosi: la conquista dell'Europa. Con l'attenzione del mondo calcistico puntata su di loro, chi alzerà il trofeo? Resta con noi per scoprire come si evolve questa entusiasmante storia!

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 all’Allianz Arena per PSG Inter, la sfida valevole per la finale della Champions League: seguila live con noi. Tutto pronto all’Allianz Arena di Monaco di Baviera per la finalissima di Champions League tra PSG e Inter. Ultimo atto per aggiudicarsi, questa sera, la vittoria della massima competizione europea. Tantissima l’attesa dei tifosi interisti di tutto il mondo. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. AGGIORNA LA LIVE CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! 3? Manata di Doué a Calhanoglu – Fallo in attacco del PSG e pericolo sventato per i nerazzurri dopo una brutta palla persa da Barella. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - PSG Inter LIVE 1-0: Hakimi realizza il gol dell’ex e sblocca la finale

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski

Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter Live 1 Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Psg-Inter, finale di Champions League: dove vederla in tv e streaming; Inter-PSG, dove vedere in streaming la finale della Champions League 2025; PSG-Inter dove vederla in tv oggi: stasera la finale di Champions, gratis e in abbonamento; Finale Champions PSG-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming gratis: orario e canale in chiaro. 🔗Approfondimenti da altre fonti

PSG-Inter LIVE 1-0: l'ex Hakimi! Segna e chiede scusa

Scrive msn.com: PSG-INTER, finale di UEFA Champions League PSG-Inter 1-0 MARCATORI: - GOAL E AZIONI SALIENTI 12` - GOAL DEL PSG! La sblocca l`ex Hakimi: ...

?? PSG-Inter 1-0 | Hakimi sblocca dopo 12'! Acerbi con le scarpe BUCATE ?? | OneFootball

Come scrive onefootball.com: La finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter è finalmente arrivata ( qui cos'è successo durante tutta la giornata ). Si alza il sipario sull’Allianz Arena di Monaco: in palio c’è il ...

DIRETTA Psg-Inter, segui la cronaca LIVE della finale di Champions League

Secondo interlive.it: Il Psg di Luis Enrique affronta l'Inter di Inzaghi nella finale di Champions League. Segui la cronaca del match su Interlive.it ...