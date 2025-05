PSG-Inter LIVE 0-0 | Pavard dal 1' Doué preferito a Barcola

La finale di UEFA Champions League tra PSG e Inter è in perfetto equilibrio, con un emozionante 0-0 che tiene tutti col fiato sospeso. Sotto i riflettori, Pavard ha dimostrato il suo valore dal 39° minuto, mentre Doué si rivela la scelta preferita rispetto a Barcola. Questo match non è solo una sfida tra due giganti, ma anche un riflesso delle tendenze nel calcio moderno, dove la strategia e l'imprevedibilità regnano sovrane. Chi avrà la meglio?

PSG-INTER, finale di UEFA Champions League PSG-Inter 0-0 MARCATORI: - GOAL E AZIONI SALIENTI FORMAZIONI UFFICIALI PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski

Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

PSG-Inter, risultato in diretta: LIVE (0-0)

