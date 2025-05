PSG-Inter LIVE 0-0 | occasione per Marquinhos poi prova Doué dal limite

Inizia con un ritmo incalzante la finale di UEFA Champions League tra PSG e Inter, entrambi alla ricerca della gloria europea. Il 0-0 iniziale non spegne l'entusiasmo: Marquinhos e Doué già protagonisti con tiri pericolosi. Questo match potrebbe segnare un capitolo storico per il calcio italiano e francese, in un'epoca in cui le squadre più forti si confrontano come mai prima. Chi avrà la meglio? Il destino del trofeo è in bilico!

PSG-INTER, finale di UEFA Champions League PSG-Inter 0-0 MARCATORI: - GOAL E AZIONI SALIENTI 10` - Ci prova anche Douè con il destro dal limite,. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Matuidi prova a spaventare l’Inter: «PSG supportato dalla Francia e funzionerà»

Blaise Matuidi, ex centrocampista del PSG e della Juventus, si è espresso sul sostegno dei tifosi francesi in vista della finale di Champions League contro l'Inter.

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter Live 0 Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Psg-Inter, dove vedere oggi in tv e streaming la finale di Champions League: orario e diretta gratis in chiaro; Inter-PSG, dove vedere in streaming la finale della Champions League 2025; Psg-Inter, finale di Champions League: dove vederla in tv e streaming; Dove vedere PSG-Inter in diretta tv e streaming. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Champions League, Psg-Inter: in corso la finale a Monaco. Il risultato è 0-0. LIVE

Scrive tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Champions League, Psg-Inter: in corso la finale a Monaco. Il risultato è 0-0. LIVE ...

PSG-Inter LIVE 0-0: Pavard dal 1', Doué preferito a Barcola

Come scrive msn.com: PSG-INTER, finale di UEFA Champions League PSG-Inter 0-0 MARCATORI: - GOAL E AZIONI SALIENTI FORMAZIONI UFFICIALI PSG (4-3-3): Donnarumma; ...

PSG-Inter, risultato in diretta: LIVE (0-0)

Lo riporta calciostyle.it: Visualizzazioni: 117 PSG-Inter, ci siamo: sta per partire la sfida al cardiopalma di Monaco tra la squadra di Luis Enrique. Tutto confermato per le due formazioni, con lo spagnolo che lascia in panchi ...