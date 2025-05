PSG Inter LIVE 0-0 | inizia adesso la finale di Champions League!

Questa sera, l'Allianz Arena di Monaco si trasforma nel cuore pulsante del calcio europeo. PSG e Inter si sfidano nella finale di Champions League, un evento che va oltre il mero risultato: è la celebrazione di storie, talenti e sogni. Con il punteggio inchiodato a 0-0, ogni istante conta. Chi avrà la meglio? Non perdere neanche un'azione di questa battaglia epica! Rimani sintonizzato!

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 all’Allianz Arena per PSG Inter, la sfida valevole per la finale della Champions League: seguila live con noi. Tutto pronto all’Allianz Arena di Monaco di Baviera per la finalissima di Champions League tra PSG e Inter. Ultimo atto per aggiudicarsi, questa sera, la vittoria della massima competizione europea. Tantissima l’attesa dei tifosi interisti di tutto il mondo. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. AGGIORNA LA LIVE CRONACA. 1? Fischio d’inizio – Si comincia! Migliore in campo nel primo tempo:. PSG INTER, IL TABELLINO: 0-0. PSG (4-3-3): 1 Donnarumma; 2 Hakimi, 5 Marquinhos, 51 Pacho, 25 Nuno Mendes; 87 João Neves, 17 Vitinha, 8 Fabian Ruiz; 14 Doué, 10 Dembélé, 7 Kvaratskhelia A disposizione: 39 Safonov, 80 Tenas, 3 Kimpembe, 9 G. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - PSG Inter LIVE 0-0: inizia adesso la finale di Champions League!

Inter Women chiude la stagione con vittoria sulla Juventus e qualificazione in Champions League

La stagione dell'Inter Women si è conclusa in grande stile, con una vittoria netto contro la Juventus, fresca campione d'Italia.

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter Live 0 Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Psg-Inter, dove vedere oggi in tv e streaming la finale di Champions League: orario e diretta gratis in chiaro; Inter-PSG, dove vedere in streaming la finale della Champions League 2025; Psg-Inter, finale di Champions League: dove vederla in tv e streaming; Dove vedere PSG-Inter in diretta tv e streaming. 🔗Su questo argomento da altre fonti

PSG-Inter LIVE 0-0: Pavard dal 1', Doué preferito a Barcola

Scrive msn.com: PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique. INTER (3-5-2 ...

PSG-Inter, risultato in diretta: LIVE (0-0)

Segnala calciostyle.it: Visualizzazioni: 117 PSG-Inter, ci siamo: sta per partire la sfida al cardiopalma di Monaco tra la squadra di Luis Enrique. Tutto confermato per le due formazioni, con lo spagnolo che lascia in panchi ...

LIVE - PSG-Inter, squadre rientrate negli spogliatoi. Dopo il Kick-Off show, il calcio d'inizio della finale

Lo riporta msn.com: PARIS SAINT-GERMAIN-INTER 0-0 LIVE MATCH 20.53 - L'esibizione di David Garrett accompagna Javier Pastore e Javier Zanetti che portano in campo la coppa dalle grandi orecchie. 20.52 - FInisce la perfor ...