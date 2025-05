PSG Inter | le tre cose che non hai notato della finale di Champions League

La finale di Champions League tra PSG e Inter ha riservato sorprese che potrebbero sfuggire ai più distratti. Innanzitutto, il 5-0 di Monaco segna un divario inedito, evidenziando l’imponenza del PSG dopo anni di investimenti. Inoltre, non dimentichiamo il fascino del "calcio globale", dove ogni partita è uno spettacolo mondiale. Ultimo ma non meno importante, il potere dei singoli: chi sarà il protagonista della serata? Scoprilo!

Ecco le tre curiosità sulla sfida delle ore 21:00, Psg Inter: match valido per il ritorno della semifinale di Champions League Non era mai successo in una finale di Champions League un divario così netto. Il 5-0 di Monaco premia la lunga rincorsa al trofeo fatta dal Psg che è riuscito a coronare il sogno proprio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com