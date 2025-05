PSG-Inter le scelte definitive di Inzaghi e Luis Enrique

la storia, e sui parigini di Luis Enrique, pronti a riscattare le delusioni passate. In un'Europa calcistica che brama nuove stelle, questa finale rappresenta un crocevia: chi trionferà porterà a casa non solo il trofeo, ma anche il prestigio di essere la squadra del momento. Non perdere l’occasione di scoprire quale delle due formazioni riuscirà a realizzare il proprio sogno!

È la notte. La notte dei sogni. Sogni tinti d’Europa, sogni di Champions League. All’Allianz Arena di Monaco di Baviera, Inter e Paris Saint-Germain si giocano il trofeo più ambito del calcio continentale. Quella di stasera non è solo una partita: è la partita dell’anno. I riflettori sono puntati sui nerazzurri di Simone Inzaghi, decisi a scrivere una nuova pagina di storia dopo la delusione di Istanbul. Quanto dista Monaco da quella notte amara? Lo scopriremo stasera. Qui Paris Saint Germain. Il PSG sogna in grande: dopo aver dominato in patria, la squadra di Luis Enrique va a caccia del Triplete. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

PSG-INTER LIVE: probabili formazioni, aggiornamenti, ultime notizie sulla finale della Champions League 2024/25

Da eurosport.it: Oggi, sabato 31 maggio, alle ore 21, l'Allianz Arena di Monaco di Baviera ospita la finale della 70esima edizione della Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter. I nerazzurri inseguono il ...

PSG-Inter ai rigori? I 5 nomi scelti da Inzaghi e Luis Enrique. Donnarumma...

Scrive msn.com: Da punto di forza a spauracchio. La variabile rigori rappresenta un fattore determinante e da tenere in considerazione per Inter e PSG alla vigilia della finale.

Inter (3-5-2, probabile formazione)

Da sport.sky.it: Le probabili scelte dei due allenatori: un dubbio per Luis Enrique in attacco con Doué favorito su Barcola. Inzaghi ritrova dal 1' Lautaro Martinez e Pavard: il francese è in vantaggio su Bisseck. 7 s ...