PSG-Inter l’auspicio di Buffon | Spero che possa vincere lui

Gianluigi Buffon, leggenda del calcio italiano, ha espresso il suo auspicio per la finale di Champions League tra PSG e Inter: "Spero che possa vincere lui". Un momento cruciale per il calcio europeo, dove parigini e nerazzurri si contendono la gloria. La tensione è palpabile, e stasera all’Allianz Arena, oltre al trofeo, si gioca il futuro di due storiche rivalità. Chi avrà la meglio? L'attesa cresce!

L’auspicio di Gianluigi Buffon per la finale di Champions League tra PSG e Inter: “Spero che possa vincere lui”. La stagione 2024-25 è giunta al suo atto conclusivo. Questa sera alle 21:00 PSG e Inter si sfideranno all’Allianz Arena di Monaco di Baviera nella finale di Champions League. I parigini inseguono la prima coppa dalle grandi orecchie della loro storia, i nerazzurri la quarta. A parlare dell’atto conclusivo della Coppa dei Campioni, è stato Gianluigi Buffon, che in carriera – seppur ci sia andato vicino tre volte – non ha mai avuto l’onore di alzare il trofeo al cielo. Champions League, Buffon non ha dubbi su PSG-Inter: “Spero possa vincere lui”. 🔗 Leggi su Sportface.it

Gianluigi Buffon, ex portiere di fama mondiale, ha condiviso la sua opinione sulla finale di Champions League tra PSG e Inter.

