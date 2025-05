PSG Inter la rivincita 721 giorni dopo | Sulla squadra aleggia…

La rivincita dell'Inter contro il PSG si avvicina, 721 giorni dopo la finale di Istanbul. Un'opportunità per riscrivere la storia e chiudere un cerchio di delusioni. La squadra nerazzurra non è solo alla ricerca del trofeo, ma anche della giustizia sportiva e della riconquista della fiducia dei tifosi. In un calcio sempre più dominato dalle emozioni, questa finale potrebbe diventare un simbolo di resilienza. Sarà la notte della verità?

PSG Inter, i nerazzurri si giocano la rivincita due anni dopo la finale di Istanbul. Il Corriere dello sport scava nelle emozioni di casa Inter verso la finale di Champions League contro il PSG: LA SECONDA CHANCE – « Settecentoventuno giorni a lavorare per questo, settecentoventuno notti a ripensare a quello che poteva essere e non è stato; settecentoventuno notti a sognare un'altra notte come questa. Non sempre il calcio e la vita regalano seconde opportunità, ma il gruppo di Inzaghi ha saputo guadagnarsene una dopo appena due anni. La sensazione è che, prima ancora di lottare contro le migliori avversarie d'Europa, questo gruppo abbia lottato contro il tempo.

Lukaku, l’ex Inter è pronto alla rivincita: l’ultima occasione per chiudere un cerchio col passato

Romelu Lukaku, ex Inter, si appresta a vivere la sua grande rivincita. Dopo le delusioni passate, è arrivato il momento di chiudere un cerchio e dimostrare il suo valore.

Champions League: l'Inter a caccia del quarto sigillo contro Donnarumma e il Psg

