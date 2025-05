PSG-Inter la guida per i tifosi a Monaco | regole coreografia e tutte le informazioni

Questa sera, i colori nerazzurri risuoneranno nel cuore di Monaco di Baviera! L'Inter si prepara a sfidare il PSG nella finale della UEFA Champions League, un momento storico che unisce migliaia di tifosi. Per vivere al meglio l'emozione, è fondamentale seguire le regole e le coreografie previste. Ricorda: ogni dettaglio conta! Preparati a far sentire la tua voce e a scrivere un altro capitolo leggendario nella storia del calcio. Forza Inter!

Questa sera l’Inter affronterĂ il PSG nella finale della UEFA Champions League. Si gioca alla FuĂźball Arena MĂĽnchen di Monaco di Baviera, stadio nel quale i nerazzurri hanno battuto, in questa stagione, il Bayern Monaco nei quarti di finale. Per tutti i tifosi dell’Inter in possesso del biglietto per assistere alla finale sarĂ importante seguire le raccomandazioni per la trasferta di Monaco di Baviera. TUTTE LE INFORMAZIONI – Si tratta di importanti informazioni e indicazioni per vivere al meglio la giornata nella cittĂ tedesca. Inter ha racchiuso tutte le principali info in una pagina dedicata, che i tifosi possono consultare per tutti i dubbi legati ai trasporti e alla mobilitĂ , alle zone della cittĂ nei quali UEFA attiverĂ attrazioni e intrattenimento, i punti di ritrovo, il regolamento dello stadio, gli eventi in programma. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - PSG-Inter, la guida per i tifosi a Monaco: regole, coreografia e tutte le informazioni

Leonardo Bonucci, ex difensore di Juventus e Milan, esprime il suo orgoglio per l’Inter, che raggiunge la finale di Champions League contro il PSG.

Champions, stasera Psg-Inter: i tifosi invadono Monaco, fan zone già piene

Da ansa.it: Si animano di tifosi dell'Inter e del Psg le fan zone di Monaco di Baviera, Odeonsplatz per i nerazzurri, Konigsplatz riservata ai francesi in attesa della finale di Champions. Strade invase dalla ...

Guida tifosi Inter per la Finale di Champions a Monaco

Scrive calcioin.it: Come arrivare allo stadio? Dove si trovano i fan? Cosa serve per entrare? Come funzionano i biglietti? Cosa succede dopo la partita?

La verità di PSG - Inter è che comunque vada a vincere sarà l’Italia. E no, un pallone d’oro non è robetta

Da mowmag.com: Salutato quattro anni fa circa con rancore dai tifosi milanisti (che stasera si aggrappano a lui!), Donnarumma oggi guida i francesi con sicurezza e autorevolezza. Lui che, appena arrivato a Parigi, s ...