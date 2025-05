Psg-Inter la finale | le formazioni Acerbi in campo con la scarpa bucata del gol al Barça | Dove vedere in tv| Gli incidenti ci sono feriti

La finale PSG-Inter si preannuncia elettrizzante! Da una parte i francesi, affamati di vittoria per la prima volta, dall'altra l'Inter, in cerca del quarto trofeo. Acerbi, in campo con la scarpa bucata dopo il gol al Barça, rappresenta la determinazione di un'intera squadra. Ma attenzione: la tensione è alta e gli incidenti hanno portato a feriti. Un match che promette colpi di scena e un posto in Supercoppa da conquistare!

Il Psg di Luis Enrique contro l'Inter di Inzaghi. Francesi a caccia del primo trionfo, nerazzurri del quarto. In palio anche un posto in Supercoppa.

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro

è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Inter-Psg, la finale di Champions League: dove vederla in chiaro (tv e streaming), formazioni ufficiali e orario

Da ilmessaggero.it: L'appuntamento con la storia: stasera alle ore 21, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera Inter e Psg si sfidano nella finale di Champions League. I nerazzurri dopo la sconfitta di due ...

Inter-Psg: dove vederla in chiaro (tv e streaming), formazioni ufficiali, orario e arbitro. La finale di Champions League

Scrive msn.com: Ci siamo, il momento è giunto: stasera, alle ore 21, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera l'Inter sfiderà il Psg nella finale di Champions League. I nerazzurri dopo ...

Finale Champions League, Psg-Inter in diretta: ecco le formazioni ufficiali

Si legge su msn.com: Tutto pronto a Monaco di Baviera per l’ultimo atto della Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi, trascinati da una vera e propria invasione di 40mila tifosi g ...