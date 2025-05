Psg-Inter la finale | Kvara ci prova due volte palla alta Largo il tiro di Dembelè Live 2-0 |Dove in tv| Gli incidenti ci sono feriti

La finale PSG-Inter si trasforma in un'epica battaglia tra due filosofie calcistiche: l’audace innovazione di Luis Enrique contro la solidità strategica di Inzaghi. Mentre gli incidenti fuori dal campo accendono preoccupazioni, il vero spettacolo è assicurato sul rettangolo verde. Chi conquisterà il trofeo e un posto in Supercoppa? Un match che promette emozioni e colpi di scena, mentre i riflettori sono puntati su Parigi! Non perdere neanche un momento!

Il Psg di Luis Enrique contro l'Inter di Inzaghi. Francesi a caccia del primo trionfo, nerazzurri del quarto. In palio anche un posto in Supercoppa.

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro

è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

PSG-Inter, formazioni ufficiali della finale: Inzaghi con i titolarissimi, attacco Lautaro-Thuram. Kvara titolare nel tridente con Doué e Dembelé

Lo riporta eurosport.it: CHAMPIONS LEAGUE - Le scelte di Luis Enrique e Simone Inzaghi per la finale di Monaco di Baviera: calcio d'inizio alle ore 21.

Finale Champions, PSG-Inter: formazioni ufficiali. Gli ex Napoli Kvara e Fabian Ruiz dal 1'

Da msn.com: Il Paris Saint-Germain e l'Inter tra pochi minuti scenderanno in campo a Monaco di Baviera per la finale di Champions League, una delle gare più attese dell'anno. Intanto sono state rese note le forma ...

Inter-Psg: dove vederla in chiaro (tv e streaming), formazioni ufficiali, orario e arbitro. La finale di Champions League

Secondo msn.com: Ci siamo, il momento è giunto: stasera, alle ore 21, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera l'Inter sfiderà il Psg nella finale di Champions League. I nerazzurri dopo ...