Psg-Inter la finale | incubo per i nerazzurri arriva anche il poker di Kvara Live 4-0 |Dove in tv| Gli incidenti ci sono feriti

La finale PSG-Inter si trasforma in un incubo per i nerazzurri, con un pesante 4-0 che mette a repentaglio le ambizioni di Inzaghi. Il poker di Kvaratskhelia segna un momento cruciale nel calcio europeo, evidenziando la crescente competitività delle squadre francesi. Con feriti tra i tifosi e tensioni sugli spalti, questa sfida diventa un monito: lo sport deve restare una festa, non un campo di battaglia. Chi avrà la meglio nella corsa

Il Psg di Luis Enrique contro l’Inter di Inzaghi. Francesi a caccia del primo trionfo, nerazzurri del quarto. In palio anche un posto in Supercoppa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Psg-Inter, la finale: incubo per i nerazzurri, arriva anche il poker di Kvara Live 4-0 |Dove in tv| Gli incidenti, ci sono feriti

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

Inter, primo tempo da incubo: il PSG domina, Dimarco è un disastro e i tifosi se la prendono con Inzaghi

Si legge su sport.virgilio.it: I nerazzurri più brutti della stagione lasciano il primo tempo in mano al PSG e vanno al riposo sotto di due reti. Sui social i tifosi nerazzurri sono furibondi ...

Psg-Inter, i francesi dilagano con Doué e Kvaratskhelia (4-0), finale di Champions da incubo per i nerazzurri

Lo riporta msn.com: A Monaco la squadra di Luis Enrique non lascia respiro agli avversari e cala il poker: ad aprire le marcature l'ex Hakimi L'articolo Psg-Inter, i francesi dilagano con Doué e Kvaratskhelia (4-0), fina ...

INCUBO Inter in finale: infortunio appena entrato in campo

Scrive passioneinter.com: Una finale di Champions League che poteva essere un sogno si è trasformata presto in un incubo per l’Inter. All’Allianz Arena, i nerazzurri hanno incassato una sonora sconfitta contro il PSG, in una ...