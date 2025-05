Psg-Inter la finale | Hakimi e Doué segnano subito Acerbi alto di testa Diretta 2-0 |Dove in tv| Gli incidenti ci sono feriti

La finale PSG-Inter accende il cuore degli appassionati di calcio, riportando in scena la rivalità tra due dei club più iconici d'Europa. Con Hakimi e Doué che segnano subito, il match si infiamma: 2-0! Ma non è solo sport; gli incidenti fuori dal campo mettono in luce il lato oscuro delle grandi sfide. La tensione cresce, mentre i tifosi sognano un trofeo che aprirebbe le porte alla Supercoppa. Chi la spunterà?

Il Psg di Luis Enrique contro l'Inter di Inzaghi. Francesi a caccia del primo trionfo, nerazzurri del quarto. In palio anche un posto in Supercoppa.

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro

è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

PSG-Inter, Hakimi segna ma non esulta: scuse ai tifosi nerazzurri

Si legge su msn.com: Era uno dei protagonisti più attesi e ha sbloccato il risultato nella finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter. Achraf Hakimi però non ha esultato.

Psg, Hakimi sblocca la finale di Champions e chiede scusa ai tifosi Inter

Lo riporta tuttosport.com: Il grande ex subito a segno nella finale confermando il gran momento di forma dopo la rete in Coppa di Fracia. Poi il gesto verso i suoi vecchi sostenitori ...

?? PSG-Inter 1-0 | Hakimi sblocca dopo 12'! Acerbi con le scarpe BUCATE ?? | OneFootball

Come scrive onefootball.com: La finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter è finalmente arrivata ( qui cos'è successo durante tutta la giornata ). Si alza il sipario sull’Allianz Arena di Monaco: in palio c’è il ...