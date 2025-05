Psg-Inter la finale | Hakimi e Doué in 20' poi Acerbi e Thuram vicini al gol Diretta 2-0 |Dove in tv| Gli incidenti ci sono feriti

La finale di Champions League tra PSG e Inter promette emozioni e colpi di scena. Con Hakimi e Doué già in forma strepitosa, il match si accende, mentre Acerbi e Thuram sfiorano il gol. Ma non è solo calcio: gli incidenti fuori dallo stadio, con feriti, riportano alla luce le tensioni nel tifo calcistico. Un evento che va oltre lo sport, riflettendo un’epoca in cui la passione può sfociare nel caos. Chi avrà la meglio?

Il Psg di Luis Enrique contro l’Inter di Inzaghi. Francesi a caccia del primo trionfo, nerazzurri del quarto. In palio anche un posto in Supercoppa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Psg-Inter, la finale: Hakimi e Doué in 20', poi Acerbi e Thuram vicini al gol Diretta 2-0 |Dove in tv| Gli incidenti, ci sono feriti

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro

è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Hakimi, chi è: età, altezza, carriera, fidanzata, stipendio. Gli inizi al Real Madrid, la consacrazione all'Inter, il successo al Psg

Hakimi gela l'Inter: il gesto ai tifosi subito dopo il gol in finale di Champions

Psg-Inter 1-0, l'ex Hakimi converte alla prima occasione – La diretta

