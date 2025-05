Psg-Inter la finale | Acerbi subito decisivo nerazzurri rischiano su corner Diretta 0-0 |Dove in tv| Gli incidenti ci sono feriti

La finale di Champions League tra PSG e Inter si preannuncia avvincente! Da un lato, la squadra francese cerca il primo storico trionfo; dall’altro, i nerazzurri puntano al quarto successo. Tra azioni decisive e tensione alle stelle, ogni corner potrebbe rivelarsi cruciale. Con l’attenzione sulla scena calcistica europea, questo match rappresenta non solo un trofeo, ma anche un'opportunità per scrivere una nuova pagina nella storia del calcio. Chi avrà la meglio?

Il Psg di Luis Enrique contro l'Inter di Inzaghi. Francesi a caccia del primo trionfo, nerazzurri del quarto. In palio anche un posto in Supercoppa.

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

Acerbi e la scelta prima di Psg-Inter: il dettaglio nel riscaldamento pre finale Champions non sfugge ai social

Lo riporta corrieredellosport.it: INVIATA A MONACO - Un po' voglia di certezze e quindi di scarpini con cui sentirsi a posto. Un po' scaramanzia: Francesco Acerbi ha deciso di indossare stasera all'Allianz Arena per la finale di Champ ...

