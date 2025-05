Psg-Inter inizia la finale di Champions | Inzaghi recupera Pavard Diretta 0-0 | Dove in tv| Gli incidenti ci sono feriti

È il grande giorno: PSG e Inter si sfidano nella finale di Champions League, un match che promette emozioni e colpi di scena. Inzaghi recupera Pavard, mentre Luis Enrique punta al primo trionfo europeo per il club parigino. Ma occhio, perché oltre al calcio, la serata è segnata da incidenti che hanno portato feriti. In un clima di festa e tensione, chi avrà la meglio? Un’occasione imperdibile per scrivere la storia!

Il Psg di Luis Enrique contro l'Inter di Inzaghi. Francesi a caccia del primo trionfo, nerazzurri del quarto. In palio anche un posto in Supercoppa.

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro

è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Psg-Inter, la diretta della finale di Champions League 2025: tensione tra tifosi all'Università di Monaco

PSG-Inter, cori e riscaldamento alla Munich Football Arena per la finale di Champions League

Inter-Psg, la finale di Champions League: dove vederla in chiaro (tv e streaming), probabili formazioni e orario

