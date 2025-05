PSG-Inter infortunio per Bisseck | la sua finale dura soltanto otto minuti

La finale di Champions League tra PSG e Inter è partita con un colpo di scena: Yann Aurel Bisseck, appena otto minuti in campo, ha dovuto abbandonare il match per infortunio. Un evento che riaccende i riflettori sul tema della fragilità fisica degli atleti in momenti cruciali. Le squadre stanno investendo sempre più nella preparazione atletica, ma la sfortuna può colpire anche nei momenti più attesi. Riuscirà l'Inter a superare questo ostacolo?

Problema per Yann Aurel Bisseck nella finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter: il difensore nerazzurro si è infortunato in. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Inter, nuovo attaccante per Inzaghi: Bisseck pedina di scambio

L'Inter è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo da mettere a disposizione di Simone Inzaghi. La trattativa per un nuovo attaccante potrebbe concretizzarsi attraverso uno scambio con Bisseck.

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter Infortunio Bisseck Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Infortunio Bisseck in Como-Inter: condizioni e tempi di recupero, ci sarà per la finale di Champions League?; Verso PSG-Inter: problemi al ginocchio per Bisseck, ma non preoccupa; Inter verso il Psg, il punto sugli infortunati: Pavard e Bisseck non preoccupano Inzaghi; Inter, problemi per Bisseck: costretto al cambio, le sue condizioni. 🔗Cosa riportano altre fonti

Infortunio Bisseck in PSG-Inter: Inzaghi cambia sistema

Segnala inter-news.it: Yann Bisseck è costretto a lasciare il campo, poco dopo il suo ingresso, nel secondo tempo di PSG-Inter. Simone Inzaghi risponde decidendo di cambiare - Leggi su Inter-News ...

FLASH | Infortunio Bisseck, che sfortuna: Psg-Inter non dura neanche 10 minuti

Si legge su fantamaster.it: Infortunio Bisseck – Già sotto di due reti nella finale di Champions League contro il Psg, l’Inter è costretta a fare i conti anche con un altro problema: l’infortunio di Bisseck. Serata sfortunata ...

Verso Psg Inter, Bisseck: «È la partita più importante della mia vita. Potrei essere un po’ nervoso ma…»

Riporta calcionews24.com: Verso Psg Inter, le dichiarazioni a Tntsports di Bisseck, difensore centrale dei nerazzurri, a poche ore dall’inizio della finale Anche Yann Bisseck si è soffermato ai microfoni di TNT Sports per parl ...