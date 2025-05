PSG Inter il paragone tra i club è impari | il valore dei francesi è il doppio! I numeri a confronto mentre con Oaktre cambia il mercato

Il confronto tra PSG e Inter mette in luce un divario enorme: il valore dei francesi è doppio rispetto a quello dei nerazzurri. Ma cosa significa questo per il futuro del calcio? Con l’entrata di Oaktree nel club milanese, stiamo assistendo a una trasformazione del mercato calcistico. La sfida di stasera non è solo una finale, ma un crocevia che potrebbe ridisegnare le gerarchie nel mondo del calcio. Chi avrà la meglio?

PSG Inter, il paragone tra i club è impari: il valore dei francesi è il doppio! I numeri a confronto anche sul mercato. La Gazzetta dello Sport ha fatto una lunga analisi sul valore del PSG e su quello dell' Inter, mettendo a confronto le due rose e le due società che si sfideranno stasera all'Allianz Arena per la finale di Champions League. Due realtà profondamente diverse tra di loro, come evidenziano anche i numeri. PSG INTER – « Psg e Inter, due club che non potrebbero essere più diversi, pur essendo entrambi figli della globalizzazione. L'uno è una sorta di "trophy asset" dello sceicco, l'altro è un asset che, da pegno, è entrato nel portafoglio di un fondo specializzato in investimenti alternativi ».

Il Napoli si congratula con l’Inter: “I grandi successi si misurano anche dal valore degli avversari”

Il Napoli si complimenta con l’Inter per il grande storico trionfo, sottolineando che i successi si misurano anche dal valore degli avversari.

