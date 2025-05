PSG-Inter il fioretto di La Russa | Se vinciamo tifo Milan E la barba …

Ignazio La Russa, presidente del Senato e appassionato tifoso dell’Inter, ha lanciato un fioretto che sta già facendo discutere. Se la sua squadra trionfa contro il PSG, promette di tifare Milan! Un gesto che fa sorridere, ma sottolinea anche il calore e la passione del tifo italiano, capace di unire anche le rivalità più accese. Chissà, potrebbe essere l'inizio di una nuova era di sportività tra le squadre milanesi!

Champions League, parlamentari tifosi dell’Inter a caccia dei biglietti per la finale: La Russa avrà un posto d’onore

La finale di Champions League tra Inter e Paris Saint Germain accende l'entusiasmo dei membri dell'Inter Club Parlamento, impegnati nella frenetica ricerca di biglietti.

Ignazio La Russa: «Tifo Inter fin dai tempi di Angelillo, porto nel cuore Barella e Di Marco. Se vinciamo contro il Psg faccio un fioretto»

Inter-Psg, La Russa: "In caso di vittoria mi faccio barba tricolore ma non canto Bella ciao"

Finale Champions, il fioretto di La Russa per far vincere l’Inter (ma senza Bella Ciao)

