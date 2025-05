Psg-Inter il dettaglio sull’arbitro Kovacs che lascia tutti senza parole

Il countdown per la finale di Champions League tra PSG e Inter è iniziato, e gli occhi sono puntati sull’arbitro Istvan Kovacs. La sua direzione suscita domande: come si comporterà dopo i controversi precedenti con l’Inter? In un'era in cui il VAR è sotto la lente d'ingrandimento, ogni decisione potrebbe cambiare le sorti del match. Preparati a vivere emozioni forti: il fischietto dell'incontro potrebbe riservare sorprese inaspettate!

Tutto pronto per l'attesissima finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter. Mentre cresce la tensione in vista del match, uno degli elementi chiave sarà la direzione arbitrale, affidata al romeno Istvan Kovacs. Il suo nome non è nuovo al calcio italiano e soprattutto all'Inter, che lo ritrova dopo una serie di precedenti più che incoraggianti. Ecco chi è l'arbitro scelto dall' UEFA per la partita più importante dell'anno e perché il suo fischietto potrebbe portare fortuna ai nerazzurri.

PSG Inter, alla scoperta dell’arbitro Kovacs: i precedenti e quell’avvertimento per i calciatori nerazzurri…

PSG Inter si prepara ad affrontare la finale di Champions League con un occhio attento all'arbitraggio.

