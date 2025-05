PSG Inter i parigini vincono 5-0! Il risultato segna un record negativo storico per una finale di Champions League

Il PSG scrive la storia con un trionfo clamoroso: 5-0 contro l'Inter nella finale di Champions League 2025! Questo risultato non solo celebra la potenza parigina, ma segna un record negativo per l'Inter, la prima squadra a subire cinque gol in una finale. Un evento che scuote il mondo del calcio e alimenta il dibattito su strategie e preparazione delle squadre. RiuscirĂ l'Inter a rialzarsi da questo scivolone epico?

Il PSG travolge l’Inter, a Monaco finisce 5-0! Una cinquina da record: il dato incredibile sulla finale di Champions League. La finale di Champions League 2025  entrerĂ nella storia non solo per la vittoria del Paris Saint-Germain, ma anche per un dato impressionante: l’ Inter è diventata la prima squadra a subire cinque gol  in una finale della competizione, un evento che non si verificava dal 1962. Il dato raccolto da Opta: 5 – L'Inter è la prima squadra a subire cinque gol in una finale di UEFA Champions League; considerando anche la Coppa dei Campioni non accadeva dal 1962 (Benfica-Real Madrid 5-3). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - PSG Inter, i parigini vincono 5-0! Il risultato segna un record negativo storico per una finale di Champions League

Muslimovic elogia l'Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

