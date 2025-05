Psg-Inter i francesi dilagano con Doué e Kvaratskhelia 4-0 finale di Champions da incubo per i nerazzurri

Il PSG conquista la Champions League con un sonoro 4-0 sull'Inter, mettendo in luce il potere offensivo di Doué e Kvaratskhelia. Una finale che evidenzia la crescita esponenziale del calcio francese, sempre più protagonista nel panorama europeo. Ma l'Inter, mai in partita, deve ora riflettere: come ribaltare una situazione così complessa? La risposta potrebbe arrivare con un cambio di rotta strategico, proprio mentre il calcio italiano cerca di ritrovare la sua identità.

Il Paris Saint Germain dilaga in finale di Champions League contro l’Inter, di fatto mai entrata in partita. Alla mezz’ora della ripresa i francesi sono avanti di un sorprendente 4-0. A sbloccare subito il match all’11esimo del primo tempo è il grande ex Achraf Hakimi, su una dormita della difesa dell’Inter. È 1-0 per il Psg. Neppure dieci minuti e i francesi passano ancora, stavolta con Désiré Doué su contropiede: la palla sporcata da una deviazione di Dimarco finisce dietro le spalle di Sommer per il 2-0. Il copione del match non cambia nella ripresa e dopo 18 minuti Doué va ancora a segno su azione corale: è 3-0, i tifosi del Psg fanno festa e vedono il traguardo. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Psg-Inter, i francesi dilagano con Doué e Kvaratskhelia (4-0), finale di Champions da incubo per i nerazzurri

Inter-Psg, la sblocca subito Hakimi: francesi in vantaggio nella finale di Champions League (1-0)

Un avvio da sogno per il PSG, che con Achraf Hakimi al 11° minuto ha già messo a segno il primo gol nella finale di Champions League.

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter Francesi Dilagano Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Psg-Inter 2-0, le reti dei parigini di Hakimi al 12' e Doue al 20' DIRETTA e FOTO

Secondo ansa.it: I nerazzurri con il tandem offensivo Lautaro-Thuram. Francesi con il tridente Douè-Dembélé-Kvaratskhelia (ANSA) ...

PSG-Inter 2-0 nel primo tempo, dominio francese: nerazzurri in grossa difficoltà

Da msn.com: Stasera 31 maggio è la notte della finale della Champions League. All'Allianz Arena di Monaco di Baviera il Paris Saint-Germain e l' Inter si sfidano per diventare la squadra campione d'Europa 2025.

Inter, primo tempo da incubo: il PSG domina, Dimarco è un disastro e i tifosi se la prendono con Inzaghi

Come scrive sport.virgilio.it: I nerazzurri più brutti della stagione lasciano il primo tempo in mano al PSG e vanno al riposo sotto di due reti. Sui social i tifosi nerazzurri sono furibondi ...