PSG-Inter Hakimi segna ma non esulta | scuse ai tifosi nerazzurri

Achraf Hakimi, protagonista della finale di Champions League tra PSG e Inter, segna ma non esulta, una scelta che ha stupito i tifosi e alimentato il dibattito sull'etica sportiva. In un'epoca in cui la rivalità calcistica è accesa, il suo gesto dimostra rispetto e riconoscimento per le radici nerazzurre. Un episodio che invita a riflettere su cosa significhi davvero "giocare per la maglia". Come cambiano i valori nel calcio moderno?

Era uno dei protagonisti più attesi e ha sbloccato il risultato nella finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter. Achraf Hakimi. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Psg Inter, Hakimi non è preoccupato: «Finale? Sono tranquillo. Non ho ancora sentito i miei ex compagni»

Achraf Hakimi, attuale terzino del PSG e finalista di Champions League, si mostra tranquillo in vista della grande partita, dichiarando di non essere ancora in contatto con i suoi ex compagni dell’Inter.

PSG-Inter LIVE 1-0: l'ex Hakimi! Segna e chiede scusa

PSG-Inter, Hakimi segna ma non esulta: scuse ai tifosi nerazzurri

?? PSG-Inter 2-0 | Hakimi segna e chiede scusa! ?? Doué 4° gol più giovane | OneFootball

