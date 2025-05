PSG Inter Gerrard non ha dubbi | Una prestazione meravigliosa quella del Paris Il futuro di questo club…

Il PSG ha stupito tutti nella finale di Champions League, infliggendo un severo 5-0 all'Inter. Steven Gerrard non ha risparmiato elogi, definendo la prestazione "meravigliosa". Questo risultato non solo celebra la grandezza attuale del club parigino, ma segna anche un possibile punto di svolta nel calcio europeo. Con talenti straordinari in squadra, il futuro del PSG si prospetta luminoso: saranno i protagonisti di una nuova era calcistica?

PSG Inter, Gerrard ne è certo «Una prestazione meravigliosa quella del Paris. Il futuro di questo club.». Le dichiarazioni L’ex centrocampista del Liverpool, Steven Gerrard, ha parlato a Uefa.com nel post partita della finale di Champions League, vinta dai francesi con un rotondo 5-0 ai danni dell’Inter. Le dichiarazioni: PAROLE – «È stata una prestazione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - PSG Inter, Gerrard non ha dubbi: «Una prestazione meravigliosa quella del Paris. Il futuro di questo club…»

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter Gerrard Ha Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Inter umiliata dal PSG in finale di Champions, disfatta storica: Inzaghi chiude con zero titoli

Lo riporta fanpage.it: Il PSG domina 5-0 contro l’Inter nella finale di Champions League e si prende la coppa. È la sconfitta più pesante in finale da quando è stata istituita la nuova formula del torneo.

Psg-Inter 5-0: video, gol e highlights

Da sport.sky.it: È stata una finale da incubo per l'Inter che perde 5-0 a Monaco contro un Psg spettacolare. Doué scatenato: un assist e due gol, segnano anche l'ex Hakimi (che non ha esultato), Kvaratskhelia e Mayulu ...

L’Inter crolla a Monaco: il Psg domina 5-0 e vince la sua prima Champions

Segnala msn.com: Finale senza storia in Germania, l’Inter crolla nei primi venti minuti (Hakimi e Douè) e poi non si rialza più. I parigini alla fine ne fanno cinque e alzano per la prima volta la Champions League. In ...