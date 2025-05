Psg-Inter formazioni ufficiali | Pavard dal 1?! ‘Novità’ parigina

La finale di Champions League tra PSG e Inter è alle porte, e l'attesa cresce! Con Pavard in campo dal primo minuto, i parigini cercano di confermare la loro forza in un contesto dove il calcio italiano sta recuperando terreno. Sarà una sfida che potrà determinare il futuro delle due squadre in Europa. Chi avrà la meglio? Preparati a emozionarti, perché il palcoscenico è tutto per loro!

Psg-Inter, formazioni ufficiali appena diramate. Tra pochissimo inizierà la finale di Champions League, la seconda negli ultimi tre anni per la squadra di Simone Inzaghi. Nessuna novità di formazione particolare. Si va con la formazione tipo. PSG-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI DELLA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE. PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes; Joao Neves, Fabián Ruiz, Vitinha; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. In panchina: Safonov, Beraldo, Lucas Hernández, Mayulu, Zaire-Emery, Lee Kang-in, Barcola, Mbaye, Goncalo Ramos. Allenatore: Luis Enrique. Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Psg-Inter, formazioni ufficiali: Pavard dal 1?! ‘Novità’ parigina

Inter-Lazio: dove vederla, orario e probabili formazioni

Inter e Lazio si affronteranno a San Siro per la 37ª giornata di Serie A. Scopriamo le ultime notizie sulle formazioni, l'orario dell'incontro e le modalità per seguire il match in tv.

Cerca Video su questo argomento: Psg Inter Formazioni Ufficiali Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Probabili formazioni PSG-Inter, chi gioca titolare la finale di Champions League: le ultime su Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram, Kvaratskhelia, Hakimi e Dembelé; PSG, formazione praticamente fatta per la finale con l’Inter: c’è solo un dubbio; Finale Champions League, PSG Inter: tutte le quote, i pronostici, promozioni e informazioni sul match; Psg-Inter, oggi in palio c’è la Champions: il confronto tra gli uomini chiave della finale | Le…. 🔗Cosa riportano altre fonti

Inter-Psg, quanto guadagnano dalla Champions League? Il montepremi da record e gli incassi: le cifre ufficiali

Scrive ilmessaggero.it: La sera dei miracoli è arrivata. Oggi Inter e Psg si affrontano a Monaco di Baviera nella finale di Champions League. La sfida promette spettacolo con due formazioni in salute e che ...

PSG-Inter, la finale di Champions League in diretta: le scelte di Inzaghi e Luis Enrique, le formazioni ufficiali

Segnala fanpage.it: Questa sera alle 21:00 l'Inter di Simone Inzaghi e il PSG di Luis Enrique si affrontano per la finale di Champions League ...

Psg-Inter: le formazioni ufficiali della finale di Champions League

Lo riporta msn.com: 31 Maggio 2025 - 19:45Le scelte di Inzaghi e Luis Enrique per il match più importante dell’anno. Franco CapalboCi siamo, il grande momento è arrivato. Psg-Inter è la finale della Champions League ediz ...