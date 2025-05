Psg-Inter finale di Champions in diretta | le formazioni | Dove vedere in tv| Gli incidenti

La finale di Champions League tra PSG e Inter è l’evento calcistico dell’anno! Due squadre cariche di storia e ambizioni, pronte a scrivere un nuovo capitolo. Con i francesi in cerca del primo trofeo e gli italiani per il quarto, la tensione è palpabile. Non perdere l’occasione di assistere alla diretta: oltre al titolo, c'è in palio un posto nella Supercoppa. Chi avrà la meglio? La risposta sul campo!

Il Psg di Luis Enrique contro l’Inter di Inzaghi. Francesi a caccia del primo trionfo, nerazzurri del quarto. In palio anche un posto in Supercoppa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Psg-Inter, finale di Champions in diretta: le formazioni | Dove vedere in tv| Gli incidenti

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro

è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

Inter-Psg, la finale di Champions League: dove vederla in chiaro (tv e streaming), probabili formazioni e orario

Diretta Psg-Inter finale Champions League: segui la partita LIVE

Psg-Inter, la diretta della finale di Champions League 2025: tensione tra tifosi all'Università di Monaco

