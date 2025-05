PSG Inter Fabregas | Se devo scegliere la mia favorita? Dico i nerazzurri

Il grande Cesc Fabregas si schiera con l'Inter in vista della finale di Champions League contro il PSG. In un momento in cui il calcio europeo è in fermento, il tecnico del Como evidenzia come la squadra nerazzurra possa brillare grazie al suo stile di gioco unico. Riusciranno i nerazzurri a conquistare la coppa e sorprendere i pronostici? Non perdere il match!

Le parole del tecnico del Como. Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha condiviso la sua opinione sulla finale di Champions League in programma questa sera a Monaco tra Inter e PSG, parlando ai microfoni di DAZN. «Pronostico per la partita di stasera? Due stili molto diversi a confronto. Sì, sono due squadre con filosofie opposte. L’Inter gioca insieme da tanto tempo, ha costruito un’identità forte. L’esperienza, la fisicità . Tutti fattori che contano. È la seconda finale in tre anni, e questo dice tutto. Se devo scegliere, punto sull’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - PSG Inter, Fabregas: «Se devo scegliere la mia favorita? Dico i nerazzurri»

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha fatto il suo ingresso nel dibattito calcistico durante la trasmissione Sky Calcio Club, analizzando la 36esima giornata di Serie A.

