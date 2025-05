PSG Inter Evra cuore bianconero pronostica così la finale di Champions League | Spero che finisca… – FOTO

Manca poco alla finale di Champions League e l'attesa cresce! Patrice Evra, ex calciatore della Juventus, ha condiviso le sue previsioni per la sfida tra Inter e PSG. Con il cuore bianconero, i suoi commenti riaccendono la storica rivalità con i nerazzurri. Sarà un match avvincente, che promette emozioni forti e un duello all'ultimo respiro. Chi avrà la meglio? Scoprilo con noi!

PSG Inter, Evra cuore bianconero pronostica la finale di Champions League: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore. Manca sempre meno alla finale di Champions League che vedrà protagonista l’Inter, storica rivale della Juve. I nerazzurri sfideranno il PSG con tifosi ed ex calciatori che stanno già pronosticando come potrebbe finire questa importante. Tra questi anche l’ex bianconero Patrice Evra che ha commentato così a 433 il risultato del match. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 433 (@433) MESSAGGIO – «È difficile, spero il PSG 2-1». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - PSG Inter, Evra cuore bianconero pronostica così la finale di Champions League: «Spero che finisca…» – FOTO

Muslimovic elogia l’Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

