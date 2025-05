PSG-Inter | dove vederla orario e probabili formazioni

Il palcoscenico è pronto: PSG e Inter si sfidano nella finale di Champions League all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Un match che promette emozioni forti, in un contesto dove il calcio europeo si fa sempre più competitivo e spettacolare. Scopri dove seguire la diretta e quali saranno le probabili formazioni. Non perdere l'occasione di vivere un evento che potrebbe scrivere la storia!

A Monaco di Baviera la sfida di Champions League PSG-Inter: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Allianz Arena di Monaco di Baviera si giocherà la gara valevole per la finale di Champions League tra PSG-Inter. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni PSG . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - PSG-Inter: dove vederla, orario e probabili formazioni

Inter-Lazio: dove vederla, orario e probabili formazioni

Inter e Lazio si affronteranno a San Siro per la 37ª giornata di Serie A. Scopriamo le ultime notizie sulle formazioni, l'orario dell'incontro e le modalità per seguire il match in tv.

PSG-Inter (finale Champions League): orario, dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Da msn.com: L'Inter affronta il Paris Saint-Germain nella finale di Champions League 2024-25. Dopo essere stati battuti dal Manchester City due anni fa, i nerazzurri cercano la rivincita per non chiudere la stagi ...

Riporta fanpage.it: PSG e Inter si sfidano stasera alle ore 21:00 nella finale di Champions League a Monaco di Baviera: la partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro ...

