Psg-Inter dove vedere oggi in tv e streaming la finale di Champions League | orario e diretta gratis in chiaro

Questa sera, alle 21, il mondo del calcio si ferma per la finale di Champions League tra PSG e Inter all’Allianz Arena di Monaco. Una sfida che promette emozioni forti: il PSG, con Donnarumma tra i pali, cerca la sua prima gloria europea, mentre l'Inter mira a consolidare la sua leggenda con un quarto trofeo. Scopri dove seguire la diretta in chiaro e vivi ogni istante di questa battaglia epica!

È il giorno. Questa sera alle ore 21, l’Allianz Arena di Monaco di Baviera ospita l’ultimo atto della Uefa Champions League 202425. Da una parte il Paris Saint-Germain di Luis Enrique e Gianluigi Donnarumma, che punta ad acciuffare quella che sarebbe la sua prima Coppa Campioni. Dall’altra, l’ Inter, che questo trofeo l’ha già vinto 3 volte, l’ultima nel 2010 nell’anno del leggendario Triplete di José Mourinho. E proprio il Treble (per dirla all’inglese) è l’altro grande obiettivo del Psg, che dopo aver vinto la Ligue 1 e la Coppa di Francia sogna in grande. I nerazzurri invece vogliono evitare di rimanere a bocca asciutta: dopo aver perso lo scudetto per un solo punto di distacco dal Napoli e la Coppa Italia, venendo eliminati in semifinale dagli acerrimi rivali del Milan, vincere la Champions League ripagherebbe tutti gli sforzi che hanno compiuto Simone Inzaghi e i suoi calciatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Psg-Inter, dove vedere oggi in tv e streaming la finale di Champions League: orario e diretta gratis in chiaro

