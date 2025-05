PSG Inter Di Canio duro | Inaccettabile! Non si può giocare cosi una finale di Champions! Serve dignità

La finale di Champions PSG-Inter, secondo Di Canio, è un vero e proprio affronto al calcio. Con un primo tempo che ha sorpreso tutti, il parere dell'ex attaccante fa eco a un sentimento crescente tra i tifosi: il rispetto per il grande evento sportivo. In un'era dove il fair play e la dignità sono più importanti che mai, l'atteggiamento in campo può fare la differenza. È ora di riflettere su cosa vogliamo davvero dal nostro amato sport!

Le parole dell’ex attaccante. Primo tempo davvero impronosticabile quello di PSG Inter, che vede la squadra di Luis Enrique attualmente avanti per 2-0. Decisive le reti di Hakimi e Douè, che nei primi venti minuti condanno già l’Inter, chiamata a reagire in questo secondo tempo. Nella pausa, Paolo Di Canio, negli studi Dazn, ha commentato cosi il primo tempo con dure parole. LE PAROLE- « Inammissibile, incomprensibile, inaccettabile. Non si può giocare così in una finale di Champions, prendendo gol da calcetto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - PSG Inter, Di Canio duro: «Inaccettabile! Non si può giocare cosi una finale di Champions! Serve dignità»

Di Canio sicuro: «Lotta scudetto? Il Napoli sente un po' di paura per l'Inter»

Paolo Di Canio, ex attaccante e attuale opinionista sportivo, ha recentemente espresso la sua opinione sul lavoro di Simone Inzaghi all'Inter durante un intervento negli studi di Sky Sport.

